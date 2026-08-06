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Nanjing Institute of Geology and Paleontology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Specialty Chief Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
Chachapoyas, Peru
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
University of Oviedo
Oviedo, Spain
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics