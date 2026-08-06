Frontiers in Ecology and Evolution

Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Identification of Accelerated Regions Associated with Extended Post-Reproductive Lifespan in Toothed Whales
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 16 Jun 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Opinion
Published on 08 Jun 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 28 May 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 28 May 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 30 Mar 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 05 Mar 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 02 Mar 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Data Report
Published on 30 Jan 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Brief Research Report
Published on 13 Jan 2026
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 20 Aug 2025
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 28 Apr 2025
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 23 Apr 2025
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 31 Mar 2025
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Data Report
Published on 18 Feb 2025
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 29 Aug 2024
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 17 Jul 2024
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 08 Jul 2024
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 01 May 2024
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Correction
Published on 26 Mar 2024
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 12 Mar 2024
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Original Research
Published on 22 Feb 2024
in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics