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articles

Original Research

Published on 28 May 2026

A highly derived avian karyotype: genome architecture and repetitive DNA in Caracara plancus (Falconidae, Aves)

in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics

  • Felipe Lagreca Bitencourt
  • Luciano Cesar Pozzobon
  • Gustavo Akira Toma
  • Ricardo Utsunomia
  • Manuela Cândido de Mello Ferro
  • Michel Octávio Fiorenço Capana
  • Marcelo Meller Alievi
  • Victoria Louise de Moraes Custodio
  • Marcelo de Bello Cioffi
  • Thales Renato Ochotorena de Freitas
Frontiers in Ecology and Evolution
doi 10.3389/fevo.2026.1843341
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Data Report

Published on 18 Feb 2025

Complete mitochondrial genomes of the Eastern lowland olingo (Bassaricyon alleni), ringtail (Bassariscus astutus), white-nosed coati (Nasua narica), and crab-eating raccoon (Procyon cancrivorus) elucidate the phylogeny of the Procyonidae

in Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics

  • Heather R. Willis
  • Medhini S. Sosale
  • Cody W. Edwards
  • Henrique V. Figueiró
  • Anna Zhuk
  • Klaus-Peter Koepfli
Frontiers in Ecology and Evolution
doi 10.3389/fevo.2025.1518714
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