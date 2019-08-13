chenyang cai
Nanjing Institute of Geology and Paleontology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Specialty Chief Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
Chachapoyas, Peru
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
University of Oviedo
Oviedo, Spain
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
CONICET Institute of Subtropical Biology (IBS)
Posadas, Argentina
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Chandigarh University
Mohali, India
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
University of León
León, Spain
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
State Key Laboratory of Animal Biodiversity Conservation and Integrated Pest Management, Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences
Beijing, China
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Tianjin, China
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics
Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Qingdao, China
Associate Editor
Phylogenetics, Phylogenomics, and Systematics