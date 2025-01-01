joao alpedrinha
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
Wageningen University and Research
Wageningen, Netherlands
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
Université de Toulouse
Toulouse, France
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
University of Konstanz
Konstanz, Germany
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
Self-employed
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
Australian National University
Canberra, Australia
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
University of Valencia
Valencia, Spain
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
University of Arizona
Tucson, United States
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
Tokyo Metropolitan University
Hachioji, Japan
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
Jagiellonian University
Kraków, Poland
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Community Reviewer
Evolutionary Ecology of Social Behavior