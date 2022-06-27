darren moore
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, Spain
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of Patras
Patras, Greece
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of Hull
Hull, United Kingdom
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of Dundee
Dundee, United Kingdom
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of Roehampton London
Roehampton, United Kingdom
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
Coventry University
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of Jyväskylä
Jyväskylä, Finland
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of A Coruña
A Coruña, Spain
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
Xi'an Jiaotong-Liverpool University
Suzhou, China
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Mental Health and Wellbeing in Education