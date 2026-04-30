Review
Accepted on 30 Apr 2026
CMOS-Based Physically Unclonable Functions: Guidelines on Properties and Design
in Integrated Circuits and VLSI
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Review
Accepted on 30 Apr 2026
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 24 Feb 2026
in Integrated Circuits and VLSI
Review
Published on 01 Sep 2025
in Integrated Circuits and VLSI
Review
Published on 03 Jul 2025
in Integrated Circuits and VLSI
Brief Research Report
Published on 19 May 2025
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 30 Apr 2025
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 04 Feb 2025
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 13 Nov 2024
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 06 Sep 2024
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 07 Aug 2024
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 12 Feb 2024
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 15 Jan 2024
in Integrated Circuits and VLSI
Methods
Published on 17 Apr 2023
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 12 Jan 2023
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 20 Dec 2022
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 26 Sep 2022
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 11 Aug 2022
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 25 Apr 2022
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 25 Apr 2022
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 11 Apr 2022
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 18 Feb 2022
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 18 Feb 2022
in Integrated Circuits and VLSI
Original Research
Published on 03 Sep 2021
in Integrated Circuits and VLSI