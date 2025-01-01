tasneem abbasi
Pondicherry University
Pondicherry, India
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
Pondicherry University
Pondicherry, India
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
Advanced Analysis Australia
Perth, Australia
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
Aligarh Muslim University
Aligarh, India
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
Islamic University of Science and Technology
Awantipora, India
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
TUBITAK Marmara Research Centre Energy Institute
Kocaeli, Türkiye
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
West Virginia University
Morgantown, United States
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
University of Technology, Iraq
Baghdad, Iraq
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
Karadeniz Technical University
Trabzon, Türkiye
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
University of Liverpool
Liverpool, United Kingdom
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
University of Mohaghegh Ardabili
Ardabil, Iran
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
Istanbul Technical University
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
Public University of Navarre
Pamplona, Spain
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
Advanced Lightning and Power Energy Research, Faculty of Engineering, Putra Malaysia University
Serdang, Malaysia
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Community Reviewer
Advanced Clean Fuel Technologies