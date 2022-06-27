uwe schröder
Institute of Biochemistry, University of Greifswald
Greifswald, Germany
Field Chief Editor
Frontiers in Energy Research
Mediterranea University of Reggio Calabria
Reggio Calabria, Italy
Specialty Chief Editor
Wave and Tidal Energy
Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
Dübendorf, Switzerland
Specialty Chief Editor
Hydrogen Storage and Production
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Specialty Chief Editor
Nano Energy
Clemson University
Clemson, United States
Specialty Chief Editor
Sustainable Energy Systems
University of South Carolina
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Fuel Cells, Electrolyzers and Membrane Reactors
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Smart Grids
Columbia University
New York City, United States
Specialty Chief Editor
Carbon Capture, Utilization and Storage
Tianjin University
Tianjin, China
Specialty Chief Editor
Energy Storage
Central South University
Changsha, China
Specialty Chief Editor
Carbon Capture, Utilization and Storage
Zhejiang University
Hangzhou, China
Specialty Chief Editor
Advanced Clean Fuel Technologies
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Specialty Chief Editor
Process and Energy Systems Engineering
Institute of Systems and Computer Engineering: Research and Development, Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Specialty Chief Editor
Smart Grids
Kansas State University
Manhattan, United States
Specialty Chief Editor
Energy Efficiency
Institute of Carbon Science and Technology (INCAR)
Oviedo, Spain
Specialty Chief Editor
Advanced Clean Fuel Technologies
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Nuclear Energy