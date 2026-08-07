Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Distributed Adaptive Resilient Control For AC Microgrids Against False Data Injection Attacks on State Information
in Smart Grids
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Smart Grids
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Sustainable Energy Systems
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Smart Grids
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Process and Energy Systems Engineering
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Sustainable Energy Systems
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Smart Grids
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Wind Energy
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Energy Efficiency
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Energy Efficiency
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Process and Energy Systems Engineering
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Sustainable Energy Systems
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Smart Grids
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Sustainable Energy Systems
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Sustainable Energy Systems
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Smart Grids
Review
Published on 31 Jul 2026
in Energy Efficiency
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Smart Grids
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Solar Energy
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Energy Efficiency
Review
Published on 30 Jul 2026
in Sustainable Energy Systems
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Smart Grids
Correction
Published on 29 Jul 2026
in Nuclear Energy
Methods
Accepted on 28 Jul 2026
in Smart Grids
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Smart Grids