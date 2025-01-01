arash abbasnia
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (AASTMT)
Alexandria, Egypt
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Delft University of Technology
Delft, Netherlands
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Wuhan University of Technology
Wuhan, China
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
State Key Laboratory of Hydro science and Engineering, Department of Energy and Power Engineering, School of Mechanical Engineering, Tsinghua University
Beijing, China
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Jiangsu University of Science and Technology
Zhenjiang, China
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Norwegian Meteorological Institute
Oslo, Norway
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
University of Messina
Messina, Italy
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Zhejiang University
Hangzhou, China
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Zhejiang University
Hangzhou, China
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Hohai University
Nanjing, China
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Zhejiang Sci-Tech University
Hangzhou, China
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy
Sharif University of Technology
Tehran, Iran
Community Reviewer
Wave and Tidal Energy