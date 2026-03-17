Original Research
Published on 17 Mar 2026
Synthesis, characterization, and antifungal activity of chitosan–copper nanocomposites against crop pathogens
in Fungal Biotechnology
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Published on 17 Mar 2026
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