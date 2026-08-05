Original Research
Published on 05 Aug 2026
Predictive multi-criteria decision-support framework for urban flyover design: integrating structural, economic, and environmental constraints
in Transportation Systems Modeling
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Published on 05 Aug 2026
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Accepted on 23 Jul 2026
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Accepted on 21 Jul 2026
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Accepted on 21 Jul 2026
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Published on 10 Jul 2026
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Published on 08 Jul 2026
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Accepted on 08 Jun 2026
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Published on 28 May 2026
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Accepted on 09 May 2026
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Published on 24 Apr 2026
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Published on 24 Apr 2026
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Published on 27 Mar 2026
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Published on 09 Feb 2026
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Published on 05 Sep 2025
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Published on 07 Jul 2025
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Published on 01 Jul 2025
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Published on 04 Jun 2025
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Published on 20 May 2025
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Published on 27 Feb 2025
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Published on 19 Nov 2024
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Published on 18 Oct 2024
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Published on 23 Sep 2024
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Methods
Published on 05 Sep 2024
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Published on 25 Jul 2024
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