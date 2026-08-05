Review
Published on 05 Aug 2026
From markers to mechanisms: a comprehensive review of major genes and quantitative trait loci shaping the modern sheep (Ovis aries)
in Livestock Genomics
- 548 views
Review
Published on 05 Aug 2026
in Livestock Genomics
Editorial
Published on 27 Jul 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Accepted on 30 Jun 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 11 Jun 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 02 Jun 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 26 May 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 19 May 2026
in Livestock Genomics
Editorial
Published on 30 Apr 2026
in Livestock Genomics
Review
Published on 22 Apr 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Livestock Genomics
Editorial
Published on 17 Apr 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 17 Feb 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 05 Feb 2026
in Livestock Genomics
Data Report
Published on 21 Jan 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 21 Jan 2026
in Livestock Genomics
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Livestock Genomics
Review
Published on 08 Jan 2026
in Livestock Genomics