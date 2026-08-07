 Skip to main content
Type at least 3 characters

2,031 articles

articles

Original Research

Published on 06 Aug 2026

Immune reconstitution and infections with ATG versus post-transplant cyclophosphamide as GvHD prophylaxis after nonmyeloablative matched unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation

in Alloimmunity and Transplantation

  • Mesire Aydin
  • David C. de Leeuw
  • Man Wai Tang
  • Caroline E. Rutten
  • Otto J. Visser
  • Cinthy van Roessel
  • Jeroen J.W. Janssen
  • Bart J. Biemond
  • Arjan A. van de Loosdrecht
  • Mette D. Hazenberg
Frontiers in Immunology
doi 10.3389/fimmu.2026.1739320
  • 310 views