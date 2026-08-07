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Original Research

Published on 05 Aug 2026

Prospective subtyping identifies an association between high pretreatment levels of DEspR+ neutrophil extracellular trap–forming neutrophils and microvesicles during sterile inflammation with poor survival in patients with metastatic non-small cell lung cancer receiving first-line combination chemo-immunotherapy

in Molecular Innate Immunity

  • Victoria L. M. Herrera
  • Kiana Mahdaviani
  • Jacqueline Choi
  • Sin-Han Chen
  • Eliot Gunn
  • Kurtis Stadnicki
  • Anais Mortazavi-Zadeh
  • Judith J. Lok
  • Umit Tapan
  • Nelson Ruiz-Opazo
Frontiers in Immunology
doi 10.3389/fimmu.2026.1849858
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