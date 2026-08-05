Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Serum autoantibody profiling in systemic lupus erythematosus reveals associations with low disease activity and remission
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Review
Published on 02 Jul 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Systematic Review
Accepted on 26 Jun 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Original Research
Published on 28 May 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Original Research
Published on 26 Mar 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Mini Review
Published on 25 Mar 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Case Report
Published on 14 Jan 2026
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Review
Published on 29 Oct 2025
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Review
Published on 01 Sep 2025
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Brief Research Report
Published on 29 Aug 2025
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Editorial
Published on 22 Jan 2025
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Brief Research Report
Published on 22 Nov 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Brief Research Report
Published on 16 Sep 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Original Research
Published on 12 Sep 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Perspective
Published on 05 Sep 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Perspective
Published on 02 Sep 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Mini Review
Published on 21 Aug 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Case Report
Published on 21 Aug 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Correction
Published on 04 Jun 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Original Research
Published on 14 May 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Original Research
Published on 26 Mar 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Review
Published on 06 Feb 2024
in Clinical Research and Treatment in Lupus
Case Report
Published on 12 Sep 2023
in Clinical Research and Treatment in Lupus