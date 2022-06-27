yaoyao fiona zhao
McGill University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Additive Processes
Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
Associate Editor
Additive Processes
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Additive Processes
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Additive Processes
University of Vigo
Vigo, Spain
Associate Editor
Additive Processes
Sr. Technical Fellow of Advanced Manufacturing / Raytheon Technologies Research Center
East Hartford, CT, United States
Associate Editor
Additive Processes
Lisbon Higher Institute of Engineering (ISEL)
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Additive Processes
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Additive Processes
Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Faculty of Civil and Industrial Engineering, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Additive Processes
London South Bank University
London, United Kingdom
Associate Editor
Additive Processes
University of L'Aquila
L'Aquila, Italy
Associate Editor
Additive Processes
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing, China
Associate Editor
Additive Processes
Saveetha Dental College And Hospitals
Chennai, India
Associate Editor
Additive Processes
NEOMA Business School
Mont-Saint-Aignan, France
Associate Editor
Additive Processes
University of Vigo
Vigo, Spain
Associate Editor
Additive Processes
University of Huddersfield
Huddersfield, United Kingdom
Associate Editor
Additive Processes