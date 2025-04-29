Editorial
Published on 29 Apr 2025
Editorial: Advances of finite element methods in the precision manufacturing processes
in Precision Engineering
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Editorial
Published on 29 Apr 2025
in Precision Engineering
Original Research
Published on 15 Nov 2024
in Precision Engineering
Original Research
Published on 25 Oct 2024
in Precision Engineering
Original Research
Published on 11 Jan 2024
in Precision Engineering
Original Research
Published on 03 Feb 2023
in Precision Engineering
Original Research
Published on 02 Feb 2023
in Precision Engineering
Methods
Published on 23 Jan 2023
in Precision Engineering
Original Research
Published on 13 Jan 2023
in Precision Engineering
Original Research
Published on 19 Dec 2022
in Precision Engineering