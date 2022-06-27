xichun luo
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Precision Engineering
Liechti Engineering
Langnau in Emmental, Switzerland
Associate Editor
Precision Engineering
ISAE-SUPMECA, School of Mechanical and Manufacturing ENgineering
St- Ouen PARIS, France
Associate Editor
Precision Engineering
Supméca - Higher Institute of Mechanical Engineering
Saint-Ouen, France
Associate Editor
Precision Engineering
Università di Firenze
Firenze, Italy
Associate Editor
Precision Engineering
Nello Carrara Institute of Applied Physics, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Sesto Fiorentino, Italy
Associate Editor
Precision Engineering
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Precision Engineering
Dalian University of Technology
Dalian, China
Associate Editor
Precision Engineering
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Precision Engineering
Adani Institute of Infrastructure Engineering (AIIE)
Ahmedabad, India
Associate Editor
Precision Engineering
Keio University
Minato, Japan
Associate Editor
Precision Engineering
National Technical University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Precision Engineering
Technical University of Košice
Košice, Slovakia
Associate Editor
Precision Engineering
University of Western Macedonia
Kozani, Greece
Associate Editor
Precision Engineering
Wuhan University of Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Precision Engineering
National Technical University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Precision Engineering