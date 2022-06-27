weidong li
Coventry University
Coventry, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Software Technologies
Constructor University
Bremen, Germany
Associate Editor
Software Technologies
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Software Technologies
Xidian University
Xi'an, China
Associate Editor
Software Technologies
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Associate Editor
Software Technologies
Algoritmi Center, School of Engineering, University of Minho
Guimiraes, Portugal
Associate Editor
Software Technologies
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Parit Raja, Malaysia
Associate Editor
Software Technologies
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Software Technologies