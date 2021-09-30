ram balachandar
University of Windsor
Windsor, Canada
Specialty Chief Editor
Fluid Mechanics
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Fluid Mechanics
Clarkson University
Potsdam, United States
Associate Editor
Fluid Mechanics
University of Washington
Seattle, United States
Associate Editor
Fluid Mechanics
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Fluid Mechanics
University of Windsor
Windsor, Canada
Associate Editor
Fluid Mechanics
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Fluid Mechanics
Polytechnic University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Fluid Mechanics
College of Engineering, National Taiwan University of Science and Technology
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Fluid Mechanics
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Fluid Mechanics
Boku University vienne
Vienna, Austria
Associate Editor
Fluid Mechanics
University of Ilam
Ilam, Iran
Associate Editor
Fluid Mechanics
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Fluid Mechanics
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, United States
Associate Editor
Fluid Mechanics
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Fluid Mechanics
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Fluid Mechanics