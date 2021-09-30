juergen brugger
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Specialty Chief Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
New Mexico State University
Las Cruces, United States
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
University of Kashan
Kashan, Iran
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
Macquarie University
Sydney, Australia
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
UMR8520 Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
Villeneuve-d'Ascq, France
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
UMR8520 Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
Villeneuve-d'Ascq, France
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
National Cheng Kung University
Tainan, Taiwan
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
Technical University of Braunschweig
Braunschweig, Germany
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
University of Southern Queensland
Toowoomba, Australia
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
National Tsing Hua University
Hsinchu City, Taiwan
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
School of Engineering, Mackenzie Presbyterian University (UPM)
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
School of Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering, Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Associate Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems