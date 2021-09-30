dipankar chatterjee
Central Mechanical Engineering Research Institute (CSIR)
Durgapur, India
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
Central Mechanical Engineering Research Institute (CSIR)
Durgapur, India
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
Iowa State University
Ames, United States
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
GE Global Research (United States)
Niskayuna, United States
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
University of South Carolina
Columbia, United States
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
University of Arizona
Tucson, United States
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
Florida Atlantic University
Boca Raton, United States
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
Jadavpur University
Kolkata, India
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
University of Houston
Houston, United States
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
North Eastern Hill University
Shillong, India
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
Shizuoka University
Shizuoka, Japan
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
Kyushu University
Fukuoka, Japan
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
Institute of High Performance Computing, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
Illinois State University
Normal, United States
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Thermal and Mass Transport
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Associate Editor
Thermal and Mass Transport