valentin l. popov
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Tribology
South Valley University
Qena, Egypt
Associate Editor
Tribology
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Tribology
University of Poitiers
Poitiers, France
Associate Editor
Tribology
Erciyes University
Kayseri, Türkiye
Associate Editor
Tribology
Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Tribology
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Tribology
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Tribology
Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Tribology
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Tribology
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Nanjing, China
Associate Editor
Tribology
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Tribology
Indian Institute of Technology Dhanbad
Dhanbad, India
Associate Editor
Tribology
Institute of Strength Physics and Materials Science (ISPMS SB RAS)
Tomsk, Russia
Associate Editor
Tribology
UPR3346 Institut P' Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique (Pprime)
Poitiers, France
Associate Editor
Tribology