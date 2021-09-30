srinath ekkad
North Carolina State University
Raleigh, United States
Specialty Chief Editor
Turbomachinery
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Associate Editor
Turbomachinery
Ergon Research s.r.l.
Firenze, Italy
Associate Editor
Turbomachinery
Ergon Research
Florence, Italy
Associate Editor
Turbomachinery
University of Mons
Mons, Belgium
Associate Editor
Turbomachinery
Centre Europeen De Recherche Et De Formation Avancee En Calcul Scientifique
Toulouse, France
Associate Editor
Turbomachinery
University of Science and Technology Houari Boumediene
Bab Ezzouar, Algeria
Associate Editor
Turbomachinery
Georgia Southern University
Statesboro, United States
Associate Editor
Turbomachinery
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Associate Editor
Turbomachinery
MAN Energy Solutions SE
Oberhausen, Germany
Associate Editor
Turbomachinery
Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Turbomachinery
Romanian Academy
Bucharest, Romania
Associate Editor
Turbomachinery
University of the Basque Country
Bilbao, Spain
Associate Editor
Turbomachinery
Elliott Company
Jeanette, United States
Associate Editor
Turbomachinery
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Turbomachinery
Arts et Metiers Institute of Technology
Paris, France
Associate Editor
Turbomachinery