juhana jaafar
Advanced Membrane Technology Research Centre, University of Technology Malaysia
Skudai, Malaysia
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Membrane Modules and Processes
Advanced Membrane Technology Research Centre, University of Technology Malaysia
Skudai, Malaysia
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Membrane Modules and Processes
National Institute of Technology, Tiruchirappalli
Tiruchirappalli, India
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Membrane Applications - Liquid
Institute for Nanotechnology and Water Sustainability, College of Science, Engineering and Technology, University of South Africa
Johannesburg, South Africa
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Membrane Modules and Processes
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
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Membrane Modules and Processes
University of Ottawa
Ottawa, Canada
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Membrane Applications - Liquid
Qatar University
Doha, Qatar
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Membrane Formation and Structure
Pak-Austria Fachhochschule Institute of Applied Sciences and Technology
Haripur, Pakistan
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Membrane Modules and Processes
American University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
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Membrane Modules and Processes
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
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Membrane Applications - Gas and Vapor
Rey Juan Carlos University
Móstoles, Spain
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Membrane Applications - Gas and Vapor
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
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Membrane Applications - Gas and Vapor
University of North Dakota
Grand Forks, United States
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Membrane Transport, Modeling and Simulation
Ege University
Izmir, Türkiye
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Membrane Modules and Processes
University of California, Berkeley
Berkeley, United States
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Membrane Transport, Modeling and Simulation
Chung Yuan Christian University
Taoyuan, Taiwan
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Membrane Formation and Structure
Indian Institute of Technology Tirupati
Tirupati, India
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Membrane Transport, Modeling and Simulation