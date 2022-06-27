nalan kabay
Ege University
Bornova, Türkiye
Specialty Chief Editor
Membrane Modules and Processes
University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
Unidad de Materiales, Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY)
Mérida, Mexico
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
University of Technology, Iraq
Baghdad, Iraq
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
Izmir Institute of Technology
Urla, Türkiye
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
National Institute of Technology, Tiruchirappalli
Tiruchirappalli, India
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
The University of Passo Fundo
Passo Fundo, Brazil
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
Wrocław University of Technology
Wrocław, Poland
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
Atılım University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
Tunis El Manar University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
University of Cantabria
Santander, Spain
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
Inha University
Incheon, Republic of Korea
Associate Editor
Membrane Modules and Processes
Istanbul Technical University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Membrane Modules and Processes