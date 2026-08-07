Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Endogenous Amphiregulin promotes muscle repair and function through expansion of fibro-adipogenic progenitors during chronic Toxoplasma gondii infection in mice
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Editorial
Accepted on 07 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Editorial
Published on 06 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Correction
Published on 06 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Review
Published on 05 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Review
Published on 05 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Infectious Agents and Disease
Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Infectious Agents and Disease
Editorial
Accepted on 30 Jul 2026
in Infectious Agents and Disease
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Infectious Agents and Disease
Mini Review
Published on 30 Jul 2026
in Infectious Agents and Disease