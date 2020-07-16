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Microbial Innovations in Sustainable Metal and Rare Earth Element Recovery
- Eva Pakostova
- Ivan Nancucheo
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