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Non-model Microbial Chassis: Next-Generation Platforms for Unlocking Bioactive Natural Products and Enzymes
- Haocheng He
- Vinothkannan Ravichandran
- Lin Zhong
- Hanna Chen
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