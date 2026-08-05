Original Research
Published on 05 Aug 2026
A novel bacteriophage capable of efficiently lysing multi-drug-resistant Klebsiella pneumoniae
in Phage Biology
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Phage Biology
Review
Published on 05 Aug 2026
in Phage Biology
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Phage Biology
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Phage Biology
Systematic Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Phage Biology
Editorial
Accepted on 31 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Phage Biology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Phage Biology
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
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Review
Published on 21 Jul 2026
in Phage Biology
Opinion
Published on 20 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Phage Biology
Original Research
Published on 14 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Phage Biology
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Phage Biology
Original Research
Published on 09 Jul 2026
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Original Research
Published on 07 Jul 2026
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Original Research
Published on 03 Jul 2026
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Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Phage Biology
Review
Published on 25 Jun 2026
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Original Research
Published on 18 Jun 2026
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Original Research
Published on 17 Jun 2026
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Mini Review
Published on 16 Jun 2026
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Mini Review
Published on 05 Jun 2026
in Phage Biology