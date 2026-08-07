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Original Research

Published on 29 Jul 2026

Spectroscopic and calorimetric analysis of the interaction between 9-hydroxy-5-methyl-12(H)-quino[3,4-b][1,4] benzothiazinium chloride with potential anticancer activity and main carrier plasma proteins. In vitro studies

in Molecular Diagnostics and Therapeutics

  • Aleksandra Owczarzy
  • Patrycja Piśla
  • Katarzyna Piordas
  • Wojciech Rogóż
  • Karolina Kulig
  • Andrzej Zięba
  • Małgorzata Maciążek-Jurczyk
Frontiers in Molecular Biosciences
doi 10.3389/fmolb.2026.1872215
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