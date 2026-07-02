Original Research
Published on 02 Jul 2026
Cationic metal detection using an Al–Al2O3 nanoengineered SPR sensor
in Nanophotonics
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