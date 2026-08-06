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Brief Research Report

Published on 06 Aug 2026

Physicochemical characterization and metabolomic analysis of green coffee oil from Coffea arabica L. cultivated in Bahia, Brazil

in Isolation and Purification

  • Jayne Ferreira da Silva Oliveira
  • Paulinne Moreira Lima
  • Maria Alice Sousa Marinho
  • Micaela Sousa Coutinho Silva
  • Lara Beatriz de Andrade Silva
  • Isabela Dias dos Santos
  • Bruna Santana Neves
  • Anderson Santos Souza
  • Gabriel Azevedo de Brito Damasceno
  • Juliano Geraldo Amaral
Frontiers in Natural Products
doi 10.3389/fntpr.2026.1886822
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Original Research

Published on 12 Jan 2026

Development of a comprehensive approach for the characterization of polar plant decoctions by orthogonal LC-MS reversed phase, HILIC, and NMR metabolite profiling: the case of Combretum micranthum

in Isolation and Purification

  • Lisa Vuadens
  • Robin Huber
  • Laurence Marcourt
  • Luis-Manuel Quiros-Guerrero
  • Olivier Auguste Kirchhoffer
  • Arnaud Gaudry
  • Renata Campos Nogueira
  • Elhadji Assane Diop
  • Sidi Mohamed Seck
  • Jean-Luc Wolfender
Frontiers in Natural Products
doi 10.3389/fntpr.2025.1717575
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