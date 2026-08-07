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Correction

Published on 29 Jul 2026

Correction: Radially adjustable Tigertriever demonstrates higher reperfusion compared to self-expanding stent-retrievers during mechanical thrombectomy of large vessel occlusions: a systematic review and meta-analysis

in Endovascular and Interventional Neurology

  • Zain Tariq
  • Faizan Shahzad
  • Noor E Jannat
  • Tallal Mushtaq Hashmi
  • Sonesh Amin
  • Mohammad AlMajali
  • Qasim Bashir
  • Jeffrey L. Saver
  • Besher Shami
  • Amit Chaudhari
Frontiers in Neurology
doi 10.3389/fneur.2026.1939142
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