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Correction

Published on 07 Jul 2026

Correction: Vascular endothelial growth factor receptor-1 (VEGFR-1) knock-down is protective against hypoxia, Aβ1-42 oligomer and Aβ1-42 fibril-induced neuronal cell death: implications in AD pathogenesis

in Neurodegeneration

  • Ramcharan Singh Angom
  • Zonghua Li
  • Hari Krishnareddy Rachamala
  • Monica Castanedes-Casey
  • Tanmay Kulkarni
  • Trisha Chakravarty
  • Shamit Dutta
  • Enfeng Wang
  • Dennis Dickson
  • Debabrata Mukhopadhyay
Frontiers in Neuroscience
doi 10.3389/fnins.2026.1901421
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