Review
Published on 28 Jul 2026
Stroboscopic visual training and the brain: a narrative review of neural mechanisms underlying perceptual-cognitive adaptation in interceptive sports
in Perception Science
- 579 views
Review
Published on 28 Jul 2026
in Perception Science
Methods
Published on 22 Jul 2026
in Perception Science
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Perception Science
Hypothesis and Theory
Accepted on 10 Jul 2026
in Perception Science
Systematic Review
Accepted on 06 Jul 2026
in Perception Science
Hypothesis and Theory
Published on 03 Jul 2026
in Perception Science
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Perception Science
Review
Published on 19 Jun 2026
in Perception Science
Review
Published on 20 May 2026
in Perception Science
Original Research
Published on 08 May 2026
in Perception Science
Original Research
Published on 08 May 2026
in Perception Science
Original Research
Published on 01 May 2026
in Perception Science
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Perception Science
Opinion
Published on 13 Apr 2026
in Perception Science
Review
Published on 08 Apr 2026
in Perception Science
Original Research
Published on 01 Apr 2026
in Perception Science
Original Research
Published on 20 Mar 2026
in Perception Science
Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Perception Science
Correction
Published on 10 Mar 2026
in Perception Science
Original Research
Published on 10 Mar 2026
in Perception Science
Mini Review
Published on 03 Mar 2026
in Perception Science
Original Research
Published on 03 Mar 2026
in Perception Science
Review
Published on 02 Mar 2026
in Perception Science
Case Report
Published on 20 Feb 2026
in Perception Science