professor michael p lisanti, md-phd, frsa, frsb, frsc
School of Science, Engineering and Environment, University of Salford
Manchester, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cancer Metabolism
School of Science, Engineering and Environment, University of Salford
Manchester, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cancer Metabolism
Thomas Jefferson University
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Cancer Metabolism
Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center, Georgetown University
Washington, D.C., United States
Associate Editor
Cancer Metabolism
Children’s Cancer Hospital (Egypt)
Zenab, Egypt
Associate Editor
Cancer Metabolism
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Cancer Metabolism
First Affiliated Hospital of Zhengzhou University
Zhengzhou, China
Associate Editor
Cancer Metabolism
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Cancer Metabolism
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami
Miami, United States
Associate Editor
Cancer Metabolism
Georgetown University
Washington, United States
Associate Editor
Cancer Metabolism
University of Debrecen
Debrecen, Hungary
Associate Editor
Cancer Metabolism
Thomas Jefferson University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Cancer Metabolism
National Institute of Technology Rourkela
Rourkela, India
Associate Editor
Cancer Metabolism
Cooper Medical School of Rowan University
Camden, United States
Associate Editor
Cancer Metabolism
Canadian Bank Note Company, Limited/Lunella Biotech
Ottawa, Canada
Associate Editor
Cancer Metabolism
Georgetown University
Washington, United States
Associate Editor
Cancer Metabolism
Department of Hematology and Oncology, University Hospital Magdeburg, Otto-von-Guericke University Magdeburg
Magdeburg, Germany
Associate Editor
Cancer Metabolism