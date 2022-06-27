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Nutrition as Standard of Care Across the Cancer Continuum: Building Host Resilience Through Proactive Multimodal, Personalized, and AI-Enabled Oncology Care
- Faith D. Ottery
- Federico Bozzetti
- Jann Arends
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