yun dai
First Hospital, Peking University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Medical College of Georgia, Augusta University
Augusta, United States
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Peritoneal Surface Malignancies Unit, Colon and Rectal Surgery, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Milan, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Bari John Paul II Cancer Institute, National Cancer Institute Foundation (IRCCS)
Bari, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Shanghai Cancer Center, Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
City of Hope National Medical Center
Duarte, United States
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
European Institute of Oncology (IEO)
Milan, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
IRCCS, Regina Elena National Cancer Institute, Department of Surgical Oncology and Robotic Surgery, Digestive and HBP Surgery
Rome, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Luigi Sacco Hospital
Milan, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
San Matteo Hospital Foundation (IRCCS)
Pavia, Italy
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Royal College of Surgeons in Ireland
Dublin, Ireland
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
Southwest University
Chongqing, China
Associate Editor
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer