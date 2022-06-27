ayse ayhan
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Gynecological Oncology
Saint Joseph University
Beirut, Lebanon
Associate Editor
Gynecological Oncology
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Associate Editor
Gynecological Oncology
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Gynecological Oncology
Long Island School of Medicine, New York University
Mineola, United States
Associate Editor
Gynecological Oncology
National Cancer Institute (NIH)
Rockville, United States
Associate Editor
Gynecological Oncology
Department of Women's Health, Children's Health and Public Health, Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Gynecological Oncology
Shenzhen Hospital, Peking University
Shenzhen, China
Associate Editor
Gynecological Oncology
Centre Eugène Marquis
Rennes, France
Associate Editor
Gynecological Oncology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Gynecological Oncology
Kolling Institute of Medical Research, Royal North Shore Hospital
St. Leonards, Australia
Associate Editor
Gynecological Oncology
Oklahoma Center for Neuroscience, University of Oklahoma Health Sciences Center
Oklahoma City, United States
Associate Editor
Gynecological Oncology
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Gynecological Oncology
Loma Linda University
Loma Linda, United States
Associate Editor
Gynecological Oncology
Holy Cross Hospital
Fort Lauderdale, United States
Associate Editor
Gynecological Oncology