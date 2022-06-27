andreas dietz
Leipzig University
Leipzig, Germany
Specialty Chief Editor
Head and Neck Cancer
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Head and Neck Cancer
ASLNAPOLI2NORD ONCOLOGIA
Frattamaggiore, Italy
Associate Editor
Head and Neck Cancer
Feinberg School of Medicine, Northwestern University
Chicago, United States
Associate Editor
Head and Neck Cancer
Dipartimento di Otorinolaringoiatria, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Milan, Italy
Associate Editor
Head and Neck Cancer
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Associate Editor
Head and Neck Cancer
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Associate Editor
Head and Neck Cancer
Thomas Jefferson University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Head and Neck Cancer
University Hospital Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Head and Neck Cancer
Dipartimento di Ent, Ospedale Civile di Vittorio Veneto
Vittorio Veneto, Italy
Associate Editor
Head and Neck Cancer
Institute of Cancer Research (ICR)
London, United Kingdom
Associate Editor
Head and Neck Cancer
University Hospital of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Head and Neck Cancer
Careggi University Hospital
Florence, Italy
Associate Editor
Head and Neck Cancer
Medical Oncology and Hematology Unit, Humanitas Cancer Center, Humanitas Research Hospital
Rozzano, Italy
Associate Editor
Head and Neck Cancer
Queen's Medical Centre
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Head and Neck Cancer