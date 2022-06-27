alessandro isidori
Hematology and Stem Cell Transplant Center, AORMN Hospital
Pesaro, Italy
Specialty Chief Editor
Hematologic Malignancies
Hematology Department, Universitary Hospital La Princesa.
Madrid, Spain
Associate Editor
Hematologic Malignancies
Department of Biology, School of Science, National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Hematologic Malignancies
National Cancer Institute Foundation (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Hematologic Malignancies
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Hematologic Malignancies
University of Pécs
Pécs, Hungary
Associate Editor
Hematologic Malignancies
Thomas Jefferson University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Hematologic Malignancies
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Hematologic Malignancies
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Associate Editor
Hematologic Malignancies
San Carlos University Clinical Hospital
Madrid, Spain
Associate Editor
Hematologic Malignancies
Clinic of Hematology, Clinical Center of Serbia, University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Hematologic Malignancies
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Hematologic Malignancies
Humanitas Research Hospital
Rozzano, Italy
Associate Editor
Hematologic Malignancies
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Hematologic Malignancies
Jefferson University Hospitals, Thomas Jefferson University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Hematologic Malignancies
Advocate Lutheran General Hospital
Park Ridge, United States
Associate Editor
Hematologic Malignancies