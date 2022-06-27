timothy james kinsella
Department of Radiation Oncology, Warren Alpert Medical School, Brown University
Providence, United States
Specialty Chief Editor
Radiation Oncology
Université de Montpellier
Montpellier, France
Associate Editor
Radiation Oncology
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Radiation Oncology
Department of Hematology and Hematopoietic Cell Transplantation, City of Hope National Medical Center
Duarte, United States
Associate Editor
Radiation Oncology
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Radiation Oncology
Azienda Sanitaria Locale di Viterbo
Viterbo, Italy
Associate Editor
Radiation Oncology
University Medical Center Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Radiation Oncology
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York, United States
Associate Editor
Radiation Oncology
Aviano Oncology Reference Center (IRCCS)
Aviano, Italy
Associate Editor
Radiation Oncology
The University of Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Radiation Oncology
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Radiation Oncology
Moffitt Cancer Center
Tampa, United States
Associate Editor
Radiation Oncology
Oak Ridge Institute for Science and Education (ORISE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Radiation Oncology
University Hospital Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Radiation Oncology
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Radiation Oncology