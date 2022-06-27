francesco giovinazzo
Department of Surgery, Saint Camillo Hospital
Treviso, Italy
Specialty Chief Editor
Surgical Oncology
Faculté de Médecine, Université de Strasbourg
Strasbourg, France
Associate Editor
Surgical Oncology
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
San Raffaele Hospital (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
Humanitas Research Hospital
Rozzano, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
Civil Hospital of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
University General Hospital Attikon
Athens, Greece
Associate Editor
Surgical Oncology
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
G. Pascale National Cancer Institute Foundation (IRCCS)
Naples, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
Department of General Surgery and HPB Unit - APSS
Trento, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
San Raffaele Hospital (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
San Paolo Hospital/Liver Unit
Milan, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
Pia Fondazione di Culto e Religione Card. G. Panico
Tricase, Italy
Associate Editor
Surgical Oncology
Ruhr University Bochum
Bochum, Germany
Associate Editor
Surgical Oncology