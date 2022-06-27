alfredo addeo
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Genève, Switzerland
Specialty Chief Editor
Thoracic Oncology
Stavanger Health Research (Norway)
Stavanger, Norway
Associate Editor
Thoracic Oncology
Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust
London, United Kingdom
Associate Editor
Thoracic Oncology
Department of Oncology, School of Medicine, University of Turin
Torino, Italy
Associate Editor
Thoracic Oncology
Veneto Institute of Oncology (IRCCS)
Padua, Italy
Associate Editor
Thoracic Oncology
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Thoracic Oncology
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Thoracic Oncology
Comprehensive Cancer Center, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Università Cattolica del Sacro Cuore
Roma, Italy
Associate Editor
Thoracic Oncology
San Camillo Forlanini Hospital, Thoracic Surgery
Rome, Italy
Associate Editor
Thoracic Oncology
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Thoracic Oncology
Gregorio Marañón Hospital
Madrid, Spain
Associate Editor
Thoracic Oncology
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Thoracic Oncology
Heidelberg University Hospital
Heidelberg, Germany
Associate Editor
Thoracic Oncology
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Thoracic Oncology
Institute of Biomedical Technologies, Department of Biomedical Sciences, National Research Council (CNR)
Segrate, Italy
Associate Editor
Thoracic Oncology