ashraf f ayoub
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Hamad Medical Corporation
Doha, Qatar
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Bayero University Kano
Kano, Nigeria
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Ain Shams University
Cairo, Egypt
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Thamar University
Dhamar, Yemen
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Faculty of Medicine, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Magna Græcia University
Catanzaro, Italy
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Hackensack University Medical Center
Hackensack, United States
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Azienda Sanitaria Locale Vercelli
Vercelli, Italy
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Banaras Hindu University
Varanasi, India
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Oral Surgery
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery