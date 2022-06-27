khalid aljohani
Department of Oral Diagnostic Sciences, Faculty of Dentistry, King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
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Oral Cancers
Department of Oral Diagnostic Sciences, Faculty of Dentistry, King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
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Oral Cancers
Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine (Sri Lanka)
Colombo, Sri Lanka
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Oral Cancers
Augusta University
Augusta, United States
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Oral Cancers
Facultad de Estomatología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
San Luis Potosí, Mexico
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Oral Cancers
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
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Oral Cancers
Department of Medicine and Technological Innovation, University of Insubria
Varese, Italy
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Oral Cancers
Temple University
Philadelphia, United States
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Oral Cancers
Department of Education, Shaheed Zulifqar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, Karachi, Pakistan
Karachi, Pakistan
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Oral Cancers
School of Dental Medicine, Harvard University
Boston, United States
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Oral Cancers
New York University
New York City, United States
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Oral Cancers
Augusta University
Augusta, United States
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Oral Cancers
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
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Oral Cancers
University of Toronto
Toronto, Canada
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Oral Cancers
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
São Paulo, Brazil
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Oral Cancers
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
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Oral Cancers
Institute of Biosciences, São Paulo State University
Botucatu, Brazil
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Oral Cancers