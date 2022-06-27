alex douglas mcmahon
Dental School, University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Oral Epidemiology
Fairleigh Dickinson University
Vancouver, Canada
Associate Editor
Oral Epidemiology
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Associate Editor
Oral Epidemiology
Dalhousie University
Halifax, Canada
Associate Editor
Oral Epidemiology
Faculty of Dentistry, University of Benghazi
Benghazi, Libya
Associate Editor
Oral Epidemiology
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Oral Epidemiology
Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research (CiiEM)
Almada, Portugal
Associate Editor
Oral Epidemiology
Health Economics Research Unit, School of Medicine, Medical Sciences and Nutrition, University of Aberdeen
Aberdeen, United Kingdom
Associate Editor
Oral Epidemiology
New York University
New York City, United States
Associate Editor
Oral Epidemiology
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi, India
Associate Editor
Oral Epidemiology
NHS Greater Glasgow and Clyde
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Oral Epidemiology
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Atlanta, United States
Associate Editor
Oral Epidemiology
Federal University of Uberlandia
Uberlândia, Brazil
Associate Editor
Oral Epidemiology
The Eastern Mediterranean Public Health Network (EMPHNET)
Amman, Jordan
Associate Editor
Oral Epidemiology
Department of Orthodontics and Pediatric Dentistry, Center of Dental Medicine, Faculty of Medicine, University of Zurich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Oral Epidemiology
School of Dental Medicine, Stony Brook University
Stony Brook, United States
Associate Editor
Oral Epidemiology