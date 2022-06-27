anwar t merchant
University of South Carolina
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Oral Health and Nutrition
Tufts University School of Dental Medicine
Boston, United States
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
Maulana Azad Institute of Dental Sciences, University of Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
National Institute of Immunology (NII)
New Delhi, India
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
Aga Khan University
Karachi, Pakistan
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
Department of Epidemiology, Fay W. Boozman College of Public Health, University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
Saveetha Medical College & Hospital
Chennai, India
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
Department of Oral Implantology, Shanghai Ninth People’s Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
Faculty of Dentistry of Bauru, University of São Paulo
Bauru, Brazil
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
Yale School of Nursing
West Haven, United States
Associate Editor
Oral Health and Nutrition
Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
Associate Editor
Oral Health and Nutrition